Нероссиян попросят "на выход"

30 сентября — последний день, в который мигранты, проживающие на территории России, могут оформит необходимые для этого документы. Начиная с 1 октября всех нелегалов из страны начнут выдворять.

Эту информацию подтвердила в интервью "Интерфаксу" Валентина Казакова, начальник ГУ по вопросам миграции МВД России.

"К тем иностранцам, кто после 30 сентября не урегулирует свой статус пребывания, сотрудниками органов внутренних дел будут применяться административные меры воздействия, согласно ФЗ №115. Вплоть до депортации", — сказала Казакова.

По ее словам, на территории РФ на сегодняшний день проживает порядка семи миллионов граждан других стран. Большая часть "позаботилась о себе" и оформила необходимые бумаги. Только за время пандемии "легализовались" более миллиона человек. Тех же, кто по каким-то своим причинам или соображениям не успел или не захотел этого сделать, теперь "попросят на выход".

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