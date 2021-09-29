РПЦ больше не будет освящать секс-шопы и ночные клубы

Русская православная церковь ввела новый запрет для священников. Теперь им нельзя освящать секс-шопы, ночные клубы и больницы, где делают аборты. Об этом рассказал председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.

"Как сказано у преподобного Максима Исповедника, нет вещей дурных по своей природе — есть вещи, дурные по своему употреблению", — приводит слова Козлова URA.RU.

Так, РПЦ освящает помещения и вещи, но они должны использоваться "во благо".

Ранее Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что в России кампания по продвижению вакцинации против новой коронавирусной инфекции провалена. Это связано с тем, что многих россиян так и не удалось убедить в важности данной прививки.

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