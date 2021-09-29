Правозащитница назвала имитацией самоубийства смерть срочника под Екатеринбургом

Руководитель Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова в комментарии Pravda.Ru заявила, что ситуация с самоубийством 19-летнего солдата-срочника в воинской части под Екатеринбургом вызывает сомнения.

По её словам, 98% случаев суицида в военных частях на самом деле таковыми не являются.

"Кто вам сказал, что это суицид? Мы работаем 33 года. Когда в части погибает человек, то первое, что говорят начальники, — это суицид. А мы всегда говорим, что давайте посмотрим. Потому что из 100 случаев самоубийства в армии, 98 — это имитация самоубийства. Так было раньше и так, к сожалению, происходит всегда. Куда пошёл этот парень, который якобы залез на ЛЭП? Что там произошло с этим мальчиком в 5 утра в части? Совершенно неясно", — отметила правозащитница.

При этом она отметила, что часть, где проходил службу погибший, была "нормальной" и "приличной".

"Часть нормальная. Жалоб не было. Это ракетные войска. Там всё более-менее прилично. У меня по ракетным войскам практически нет жалоб. Тоже только связанные с какими-то ограничениями. Иногда не сразу в госпиталь кладут, иногда тяжёлая семейная обстановка, не всегда отпускают в краткосрочный отпуск", — добавила Мельникова.

Ранее 19-летний повар совершил суицид в воинской части, расположенной под Екатеринбургом. Уточняется, что сейчас командование Екатеринбургского гарнизона и правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

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