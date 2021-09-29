Явлинский рассказал, как перенёс операцию на сердце

Основатель фракции "Яблоко" Григорий Явлинский восстанавливается в больнице после проведённой радиочастотной катетерной абляции сердца.

Соратники по партии Григория Алексеевича ранее подтверждали, что политик попал в больницу из-за болезни сердца.

Политику предстоит период реабилитации, поэтому он находится под пристальным наблюдением медиков.

"Друзья, большое спасибо за поддержку, добрые слова и пожелания выздоровления, которые я от вас получаю последние дни. Вчера мне сделали операцию (абляцию сердца) в одной из московских больниц. Операция прошла успешно, сейчас я чувствую себя нормально и уже могу работать", — написал Явлинский в своём Telegram-канале.

Общественный деятель пояснил, что пока останется в медицинском учреждении.

Радиочастотная катетерная абляция сердца проводится с целью устранить нарушение сердечного ритма.

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