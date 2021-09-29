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Садальский высказался о задержании директора ЦДРИ

Общество

В столице стражи правопорядка задержали руководителя Центрального дома работников искусств Елену Смирнову за сопротивление полиции. Женщина препятствовала обыску по делу о хищении мебели почти на 1,5 миллиона рублей.

Садальский высказался о задержании директора ЦДРИ

Суть разбирательства заключается в том, что предприниматель Цисан Джанашиа снимала помещение в ЦДРИ для кафе. Два года назад аренда закончилась. Бизнесвумен якобы осталась должна собственнику денег.

Джанашиа обвинила сотрудников Центрального дома работников искусств в краже оставшейся от заведения общепита мебели на сумму 1 485 785 рублей.

27 сентября полиция пришла в ЦДРИ с обыском. Руководитель учреждения стала возмущаться, когда из здания стали выносить мебель. Её задержали за сопротивление полиции, ночь женщина провела в ИВС.

 Есть предположение, что за Джанашиа стоят люди, которые хотят присвоить здание организации, пишет Telegram-канал Mash.

Актёр Стас Садальский разместил кадры задержания работника культуры и опубликовал пост в своём микроблоге.

"Во многом, именно из-за этих людей, воспоминая о 90-х годах у нас, мягко говоря, не очень приятные. Члены ОПГ воровали, убивали, обманывали, плевали на законы, ради собственного обогащения. Такая вот она… часть истории нашей страны. Мы ходим по спирали⁉️" — задался вопросом артист.

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ЦДРИ: перезагрузка
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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