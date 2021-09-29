Основателю фракции "Яблоко" Григорию Явлинскому провели операцию по "чистке" сердца.
Как сообщает Telegram-канал Mash, лидер партии "Яблоко" перенёс операцию по "чистке" сердца.
Сообщается, что политику сделали небольшую пластику стенок артерий и сосудов.
"Перед процедурой Григорий Алексеевич подписал согласие об оперативном вмешательстве, понимая риск возможных осложнений. Сейчас он остаётся в больнице — под наблюдением врачей", — гласит информация Telegram-канала.
Ранее появлялись сообщения о госпитализации общественного деятеля. В медицинское учреждение Григорий Алексеевич попал из-за нарушения сердечного ритма.
Около 20 лет назад, политик перенес две операции на сердце.
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