Москвич на полтора года отказался от еды и пил только чай

Константин Бахурин в духовных поисках "себя" решил отказаться от пищи. Шесть месяцев москвич пил только зелёный чай и воду.

По его словам, на такой шаг он решился более семи лет назад и постепенно исключал продукты из своего рациона. Сначала он отказался от мясных деликатесов, потом и вовсе перешёл на фруктоедение. А вот последние полтора года пил только чай и воду.

"По-другому услышал музыку. Стал чувствовать мышцы, внутренние органы. Мысленно путешествовал по Индии, Китаю, был в Гималаях, Японии. Перестал пользоваться зеркалом", — утверждает герой в беседе с "Лентой.ру".

Как отметил Бахурин, он всё же иногда "позволял" себе съесть твёрдую пищу. После "питания" только зелёным чаем он мог не спать несколько суток и не испытывал усталости.

Ранее Pravda. Ru писала об опасностях зелёного чая. Касается это людей с высоким гемоглобином. Также напиток при больших количествах лишает организм кальция, а позже обезвоживает.

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