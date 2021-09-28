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Захарова о сравнении журналистов "Дождя"* с тупыми овцами: "На контрасте"

Общество

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла журналистов телеканала "Дождь" за грамматические ошибки и пообещала заступиться за них, обратившись к зоозащитникам.

Захарова о сравнении журналистов "Дождя"* с тупыми овцами: "На контрасте"

Мария Захарова не прошла мимо конфликта сотрудников "Дождя" с Сергеем Карнауховым.

"Телеканал Дождь захотел доказать, что работающие на нём корреспонденты, в частности Фарида Рустамова, не "тупые овцы", как их назвал Сергей Карнаухов. Для этого редакция решила действовать на контрасте: сравнить вопрос Фариды Рустамовой с ответом Эллы Памфиловой. Они сделала расшифровку слов Главы ЦИК о международных наблюдателях. Итак, в исполнении телеканала наше ведомство теперь называется "МИТ", а БДИПЧ ОБСЕ — "бличОБСЕ"", — написала дипломат в своём Telegram-канале.

Мария Владимировна объяснила, что не даст в обиду журналистов телеканала.

"Если ещё раз Сергей Карнаухов позволит себе сравнить тупых овец с журналистами Дождя, я лично обращусь к зоозащитникам", — заверила Захарова.

* Минюст включил телеканал "Дождь"* в реестр СМИ-иноагентов в августе 2021 года.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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