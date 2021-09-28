Что вы тут встроили: коммунальщики штрафуют россиян за бытовую технику

Теперь штраф можно "схлопотать" не только за незаконно перенесённую раковину, но и стиральную машину и "посудомойку". Наказание рублём грозит тем жильцам, которые устроили "самоуправство" в квартирах старого фонда.

"Собственник может получить штраф за незаконное подключение к инженерным сетям в размере 2500 рублей, если у него на кухне установлены стиральная и/или посудомоечная машина, которые не указаны в кадастровом паспорте помещения", — пояснила инженер ГБУ "Жилищник" "Лайфу".

Кроме этого, по сообщению собственников, с началом отопительного сезона работники ЖКУ "притворяются", что пришли проверять подачу тепла в квартиры, а сами ищут указанные выше нарушения. При этом на вопрос: куда ставить посудомоечную машину в хрущёвках или сталинках, разводят руками.

По словам юристов, выход — это узаконить все перестановки и переподключения ещё на стадии планирования ремонта. В противном случае, если коммунальщики решат составить акт, то придётся не только заплатить штраф, но и устранить нарушение.

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