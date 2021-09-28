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YouTube запретил сомневаться в результатах выборов

Общество

Теперь блогерам нельзя "критиковать" результаты выборов на YouTube. В описании новых пользовательских правил указано, что за это могут "кинуть страйк", а то и вовсе заблокировать канал. Речь идёт о любых избирательных кампаниях в мире.

YouTube запретил сомневаться в результатах выборов

"Речь идёт о контенте с недостоверной информацией о выборах, к примеру, о времени голосования, адресе избирательного участка или способах голосования", — говорится в сообщении.

Также нельзя распространять "ложные сведения", которые могут помешать выборам. Сейчас запрет установлен на "недостоверный" контент связанный с прошлыми президентскими выборами в Штатах и недавними в Германии.

Также нельзя распространять несоответствующую действительности информацию о требованиях к кандидатам.

Ранее глава видеохостинга заявила, что сервис "сделает всё", чтобы наладить отношения с российской властью. Речь шла о блокировках платформы. Сьюзан Воджицки уточнила, что приоритетом для YouTube остаётся "свобода слова".

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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