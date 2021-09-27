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Психолингвист объяснил, как выявить опасного школьника по тексту

Общество

Член международной ассоциации психолингвистов Татьяна Базжина оценила предложение определять школьников, которые имеют склонности к опасному поведению, по текстам. На программу предполагается выделить из бюджета 1,7 млрд рублей.

Психолингвист объяснил, как выявить опасного школьника по тексту

По словам эксперта, по тексту можно определить мировосприятие человека, но всё узнать о нём невозможно. Базжина отметила, что в таком случае необходимо определиться с объёмом текстов, которые необходимо изучить.

Научные исследования в этой области ведутся, но выявить учащихся, которые склонны к противоправным действиям, очень сложно.

"Здесь есть ряд сложностей, потому что подростковый возраст — это вообще возраст самопроявления в мире, осознания того, что должно с человеком происходить. И здесь возникает много провокационных текстов", — приводит "Радио 1" слова Базжиной.

Психолингвист отметила, что одним провокационным текстом подросток может просто обращать на себя внимание. Кроме того, такие "сочинения" могут быть протестом у школьников.

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Автор: Артём Пермяков, Куратор: Наталия Красовская
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