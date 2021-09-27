Психолингвист объяснил, как выявить опасного школьника по тексту

Член международной ассоциации психолингвистов Татьяна Базжина оценила предложение определять школьников, которые имеют склонности к опасному поведению, по текстам. На программу предполагается выделить из бюджета 1,7 млрд рублей.

По словам эксперта, по тексту можно определить мировосприятие человека, но всё узнать о нём невозможно. Базжина отметила, что в таком случае необходимо определиться с объёмом текстов, которые необходимо изучить.

Научные исследования в этой области ведутся, но выявить учащихся, которые склонны к противоправным действиям, очень сложно.

"Здесь есть ряд сложностей, потому что подростковый возраст — это вообще возраст самопроявления в мире, осознания того, что должно с человеком происходить. И здесь возникает много провокационных текстов", — приводит "Радио 1" слова Базжиной.

Психолингвист отметила, что одним провокационным текстом подросток может просто обращать на себя внимание. Кроме того, такие "сочинения" могут быть протестом у школьников.

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