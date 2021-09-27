Научился любить Россию: Путин дал гражданство немецкому режиссёру Фраю

Президент России Владимир Путин подписал указ о выдаче российского гражданства нескольким иностранцам. Среди прочих паспорт РФ получит советник гендиректора Государственного академического Большого театра России Ханс-Йоахим Фрай, который написал книгу "Научиться любить Россию".

Фрай является режиссёром и менеджером в сфере культуры. Он занимает пост художественного руководителя "Сириуса" — Фонда "Талант и успех" в Сочи, а также советника генерального директора Государственного академического Большого театра России.

Книга Фрая "Научиться любить Россию" вышла в свет три года назад, перед чемпионатом мира по футболу в РФ, и стала бестселлером в Германии. В этом году Путин написал предисловие к книге.

В этой книге автор рассказал, как впервые встретился с Путиным в 2009 году, как приехал в Россию и работал здесь, а позже остался жить.

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