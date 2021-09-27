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Кабмин отказался вернуть прежний пенсионный возраст

Общество

Правительство России рассмотрело внесённый законопроект об уменьшении пенсионного возраста и отказалось возвращать прежние "условия". Ранее такие поправки предложили внести группа депутатов от КПРФ и лидер партии Геннадий Зюганов.

Кабмин отказался вернуть прежний пенсионный возраст

Инициаторы предлагали отменить реформу и вернуть прежний возраст для выхода на пенсию по старости.

"Право на страховую пенсию (в том числе назначаемую досрочно) к прежним показателям — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин", — говорилось в тексте документа, передаёт ТАСС.

В Кабмине поправки не поддержали.

Расходы на "возврат" предыдущих показателей возраста только в следующем году коммунисты оценили в почти 604,5 млрд рублей. Кабмин при отказе отметил, такие деньги не заложены на ближайшие три года в бюджет.

Пенсионная реформа началась в 2018 году. Тогда правительство увеличило возраст для выхода на пенсию сразу на пять лет:

  • с 60 до 65 лет — для мужчин,
  • с 55 до 60 лет — для женщин.

Переходный период на новые показатели продлится ещё семь лет.

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К чему может привести новая пенсионная реформа
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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