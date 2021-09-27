С таким предложением выступил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. По его мнению, "разрозненность" преференций на владение машиной многодетными семьями в зависимости от региона "не справедлива".
Как пояснил Петров, в столице и области можно не платить налог только за одно авто на семью, а в Санкт-Петербурге льготы действуют только на машину мощностью двигателя не более 150 лошадиных сил.
"Безусловно, такие меры поддержки актуальны и нужны, однако жизненные реалии требуют от нас идти в ногу со временем", — рассказал зампред Общественной палаты RT.
Также Петров предложил увеличить возможности льготного владения автотранспортом и применять преференции на три авто на семью. По мнению зампреда, многодетным зачастую мало одной машины.
Обращение Владимир Петров написал на имя председателя правительства Михаила Мишустина.
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