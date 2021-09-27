Получателям детских пособий поставили условие: что они должны сделать

Россиянам, которые являются получателями так называемых "детских" пособий и хотят получать эти деньги на банковскую карту, до первого октября придётся оформить карту "Мир".

В противном случае выплаты они будут получать либо наличными (на почте), либо на счёт, к которому не привязана карта — номинальный или на сберегательную книжку.

То есть, на банковские карты международных платежных систем социальные выплаты "на детей" больше переводиться не будут.

Как уточняют РИА Новости, изменения коснутся тех, кому положены пособия по рождению или усыновлению детей.

Таким образом, изменения затрагивают только тех, кто получает выплаты на карты и не распространяются на тех, кому выплаты зачисляют на счет по вкладу (на сберкнижку), номинальный счет или доставляют почтой.

Как ранее сообщал Минтруд, "Мир" вообще станет теперь единственной "социальной" картой:

беременные женщины, все пособия по уходу за ребёнком и регулярные (ежемесячные) выплаты "на детей", а также пенсии, выплаты от ПФР и пособия по безработице — всё будет перечисляться государством только на неё.

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