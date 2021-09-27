EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Десять причин, по которым вы едите, даже когда не голодны
Тренер Александра Усика рассказал о Крыме и боксёрской школе чемпиона
Песков назвал причину, почему Зеленский не хочет встречаться с Путиным
Скончался экс-футболист "Зенита" Сергей Герасимец
Талибы*: Таджикистан вмешивается в дела Афганистана
Нарышкин назвал политизированным доклад США о коронавирусе
Врач рассказал, на кого "нацелилась" четвёртая волна COVID-19
Форманчук призвал "не драматизировать" ситуацию с отставкой крымских министров
Запуск "Северного потока-2" могут сорвать редкие ящерицы

Получателям детских пособий поставили условие: что они должны сделать

Общество

Россиянам, которые являются получателями так называемых "детских" пособий и хотят получать эти деньги на банковскую карту, до первого октября придётся оформить карту "Мир".

Получателям детских пособий поставили условие: что они должны сделать

В противном случае выплаты они будут получать либо наличными (на почте), либо на счёт, к которому не привязана карта — номинальный или на сберегательную книжку.

То есть, на банковские карты международных платежных систем социальные выплаты "на детей" больше переводиться не будут.

Как уточняют РИА Новости, изменения коснутся тех, кому положены пособия по рождению или усыновлению детей.

Таким образом, изменения затрагивают только тех, кто получает выплаты на карты и не распространяются на тех, кому выплаты зачисляют на счет по вкладу (на сберкнижку), номинальный счет или доставляют почтой.

Как ранее сообщал Минтруд, "Мир" вообще станет теперь единственной "социальной" картой:

  • беременные женщины, все пособия по уходу за ребёнком и регулярные (ежемесячные) выплаты "на детей", а также пенсии, выплаты от ПФР и пособия по безработице — всё будет перечисляться государством только на неё.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Платежная система МИР: чем отличается от Visa и Mastercard?
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Десять причин, по которым вы едите, даже когда не голодны
Вооружён и очень опасен: беспилотник-стрелок заменяет стрелка-человека
Энергетические причины нездоровья: что означает ваша боль?
Полезно ли привыкать к холоду?
В борьбе с уличными бандами поможет система Макаренко
Панкреатит часто называют болезнью алкоголиков
Что может сильно испортить настроение из-за внешности? Правильно, угри!
Когда стресс через край, сделай расслабляющую ванну
Сильнейший гипнотизёр мира Гончаров: "Хочу из человека сделать сверхчеловека"
Тренер Александра Усика рассказал о Крыме и боксёрской школе чемпиона
Популярное
Здоровье
Врач рассказал, на кого "нацелилась" четвёртая волна COVID-19

Специалисты назвали более уязвимую группу в новую волну пандемии

Врач рассказал, на кого "нацелилась" четвёртая волна COVID-19
Талибы*: Таджикистан вмешивается в дела Афганистана
Политика. Новости и аналитика
Талибы*: Таджикистан вмешивается в дела Афганистана
Политика. Новости и аналитика
Песков назвал причину, почему Зеленский не хочет встречаться с Путиным
Политика. Новости и аналитика
Путин удивил Шойгу размером палатки и показал "камин"
Вячеслав Шпаковский Вооружён и очень опасен: беспилотник-стрелок заменяет стрелка-человека Вячеслав Шпаковский Ирина Шлионская Энергетические причины нездоровья: что означает ваша боль? Ирина Шлионская Игорь Буккер Учитесь спать, словно вы Наполеон или Эйнштейн Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Катастрофа: Захарова поделилась впечатлениями от поездки в Нью-Йорк
Общество
Бюджетникам повысят зарплату с начала октября
Тренер Александра Усика рассказал о Крыме и боксёрской школе чемпиона
Новости спорта
Тренер Александра Усика рассказал о Крыме и боксёрской школе чемпиона
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников