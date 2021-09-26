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Бюджетникам повысят зарплату с начала октября

Общество

В среднем с начала октября зарплату повысят на 4%. Это коснётся работников ряда сфер: 

Бюджетникам повысят зарплату с начала октября
  • спасательные центры МЧС
  • бюджетные учреждения
  • центры по работе с инвалидами 
  • гидрометеорологическая служба
  • центры гигиены Роспотребнадзора
  • центры стандартизации
  • метрология и испытания Росстандарта

По заявлению экспертов, 4% - цифра "плавающая". Всё зависит от региона и профессии. Областное правительство сможет самостоятельно решать, в каком размере будет надбавка в той или иной сфере, пишет "МК". Однако этот показатель нельзя "занижать" в сравнении с федеральным. 

Индексация зарплаты ежегодная процедура. Согласно закону, оплата труда повышается соразмерно инфляционным показателям за год. 

Однако ждать повышения зарплаты могут не все работники социальной сферы. Согласно майским указам, некоторые категории получат надбавку только в январе следующего года: 

  • учителя
  • воспитатели детских садов
  • медработники
  • учёные

Ранее Рravda.ru писала о том, насколько в этом году проиндексируют пенсии и какая минимальная сумма будет начислена в 2022 по страховым выплатам. 

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
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