Путин назвал четыре основные задачи для новой Госдумы

На встрече с лидерами прошедших в Государственную Думу партий президент России Владимир Путин перечислил основные задачи, которые стоят перед депутатам нового созыва.

Так, по мнению лидера, необходимо свести уровень бедности до минимума и вытащить из неё значительное число людей. Во-вторых, надо улучшить условия жизни, развития, обучения и питания детей в семьях с низкими доходами.

Кроме того, Путин отметил, что к числу первоочередных задач относится повышение уровня и доступности современного образования и здравоохранения.

В заключении российский лидер затронул тему изменения в структуре экономики в пользу высокотехнологичных отраслей. Он подчеркнул, что после пандемии экономика страны восстановилась, но ещё не все могут почувствовать динамику.

Ранее во время видеоконференции лидер отметил высокую демократичность прошедших выборов. По мнению Путина, сегодня реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил.

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