Нужно ли человеку контролировать эмоции, объяснил психолог

Люди — существа иррациональные и эмоциональные. Человек может быть гениальным статистиком, но даже он способен ошибиться. Важно ли контролировать чувства, как это делать рассказал для Pravda.Ru Александр Пузырёв, член Международной Академии психологических наук.

Дорожные знаки

Психолог Александр Пузырёв заявил, что эмоции лучше не контролировать. Он объяснил:

"Дело в том, что эмоции — это дорожные знаки. Вот этот вопрос всё равно что вопрос: а как контролировать дорожные знаки. Никак. Надо обратить на них внимание и прочитать. "Ограничить скорость" — ограничили. "Впереди скользкая дорога" — замедлили скорость".

Эмоции надо "читать", а не контролировать

Специалист отметил, что человеку важно осознавать свои ощущения, поскольку они могут нас разрушить. Помочь разобраться, почему у личности возникают эмоциональные трудности, может психолог. Существуют техники вроде "10 вдохов" или "досчитай до 10". Однако, как сказал эксперт, это всё равно что укрепить бронь на автомобиле — всё равно катастрофа может случиться.

"Иногда можно использовать стереотипные способы контроля эмоций. Это называется "замещение". Порой для того чтобы освободиться от отрицательных эмоций, специалисты рекомендуют бить подушки или заниматься спортом, бить боксёрскую грушу или куда-то бежать. Но если это делать постоянно, мы перестаем читать те знаки, которые нас встречают на дороге жизни. А это не есть хорошо", — рассказал Александр Пузырёв.

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