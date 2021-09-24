Методами восстановить отношения с токсичными родителями поделился психолог

Семейный психотерапевт и нейропсихолог Наталья Наумова рассказала в беседе с журналистами Pravda.Ru, нужно ли человеку поддерживать отношения с токсичными членами семьи. Также специалист поделилась способами, которые помогут восстановить связь.

"Токсичный человек сам себе не рад"

Наталья Наумова уверена, что в семье важно не отказываться друг от друга, нужно стараться наладить отношения так сильно, насколько это возможно. Зачастую токсичные люди не подозревают о вреде, который они наносят окружающим. Более того, обычно им кажется, что их не ценят за старания и помощь.

"Элемент детской травматизации даёт о себе знать, преломляет действительность и поэтому нарушается контакт с близкими", — объяснила суть токсичных людей психотерапевт.

"К семейному психологу всей семьёй"

По словам Натальи Наумовой, помочь восстановить отношения может специалист. Он подскажет, кто и как оплошал в ситуации, а также подберёт человеку терапию. Однако не у всех людей есть силы и финансы сходить к семейному психиатру. Эксперт предложила альтернативу:

"Если нет такой возможности, важно просто всей семьёй собраться, поговорить, что у нас с вами есть такая проблема, давайте подумаем, что делать. В таком случае важно написать список тех качеств, которые раздражают в других членах семьи. И вот эти качества даже можно не показывать друг другу, найти в себе. Потому что в человеке есть абсолютно всё. Но только те качества, которые мы не можем себе их разрешить и принять их в себе как данность, именно вот это нас выводит на эмоции и именно это создаёт ощущение, что другой человек токсичный. Примириться с этими качествами и постараться друг к другу относиться добрее".

Ранее журналисты Pravda.Ru вместе с семейным психотерапевтом разобрались, как понять, что твои родители токсичные, а также сепарироваться от них.

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