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Способами сепарироваться от токсичных родителей поделился семейный психотерапевт

Общество » Семья

Семья — это место, где человек может получить помощь и не бояться быть слабым. Однако существуют отношения, в которых близкие люди не уделяют друг другу необходимое внимание. Журналисты Pravda.Ru обсудили тему токсичных родителей с нейропсихологом и психотерапевтом Натальей Наумовой.

Способами сепарироваться от токсичных родителей поделился семейный психотерапевт

Черты токсичных родителей

По словам семейного психотерапевта, зачастую люди подразумевают под "токсичностью" трудности в общении. Например, ребёнок после взаимодействия с семьёй хочет выговориться и успокоиться. Обычно такую реакцию провоцирует критика.

"Если уж родителям что-то не нравится, то желательно это делать в такой форме — в виде вопросов, задавать ребёнку вопросы, отвечая бы на которые ребёнок приходил к правильному выводу. Если ребёнок доверяет родителям, родитель вежливо, корректно задаёт вопросы и подводит ребёнка к верному выводу, по крайней мере, ребёнок научится сам мыслить, сам рассуждать и принимать верное решение", — объяснила Наталья Наумова.

Способы сепарироваться

Как сообщила психолог, несовершеннолетние люди не могут избавиться от токсичного влияния родителей, поскольку полностью от них зависят. Если же речь идёт о взрослой личности, что встречалось в практике врача, человеку необходимо обратиться к специалисту, а также обрести свои источники доходов.

Ранее Pravda.Ru разбирала феномен "яжматерей". Такой ярлык в обществе применяют к женщинам, которые недавно родили ребёнка и просят к себе и своим детям повышенное внимание.

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Что говорят токсичные родители? [Psych2go на русском]
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
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