Пермского стрелка определили в VIP-палату под охрану

Пермский стрелок, которого опасно ранили при задержании, лежит в больнице в тяжелом состоянии. Есть информация о том, что убийца шестерых человек, пришёл в сознание. Местонахождение Бекмансурова скрывают из опасения, что над ним расправятся без суда и следствия.

Как пишет "СтарХит" со ссылкой на BAZA, медики ампутировали стрелку ногу. Сообщается также о проблемах преступника с почками.

Бекмансуров иногда приходит в себя, но пока не осознаёт, где находится. По информации источника, у него наблюдаются проблемы с памятью.

Пациент находится в одной из пермских больниц в VIP-палате. За ним ведётся круглосуточное наблюдение правоохранительных органов.

Охрану шутера усилили, так как появились сведения о том, что кто-то из близких жертв намеревается ему отомстить.

Никто из родственников стрелка не интересуется его состоянием. Даже мать Бекмансурова, судя по всему, не желает принимать участие в дальнейшей жизни жестокого наследника.

Ранее на допросе женщина заявляла, что её сын был образцовым ребёнком и никогда не доставлял ей неприятностей.

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