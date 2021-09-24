Писатель Дмитрий Быков восхитился поступком профессора ПГНИУ

Писатель и педагог Дмитрий Быков похвалил коллегу из Пермского университета Олега Сыромятникова, который не прервал лекцию, несмотря на выстрелы в здании вуза. Дмитрий Львович предположил, что профессор поступил так либо из-за "глубокого знакомства с Достоевским", либо из-за того, что растерялся, но в итоге интуитивно выбрал самый правильный путь.

Олег Сыромятников

Дмитрия Быкова невозмутимое поведение Олега Сыромятникова восхитило. Поступок преподавателя писатель назвал "лютеровским подходом", который звучит так: "Если бы я узнал, что завтра умру, сегодня я посадил бы дерево".

"Думаю, что в этой трагической ситуации самым верным был отказ от паники, запирание двери и продолжение лекции. В каком-то смысле это лучшее, что мы можем сделать сейчас… В этих условиях единственное, что можно сделать — это по мере сил запереться и продолжать читать лекцию", — отметил Дмитрий Львович в программе "Один" на "Эхе Москвы".

Быков высоко оценил слова Сыромятникова о том, что "эту лекцию нам уже никто не вернёт". Писатель расценивает эту фразу в глубоком философском смысле.

"Это, по-моему, самый правильный подход, потому что нам нашу жизнь никто не вернёт. Вне зависимости от маньяков, разгуливавших вокруг, мы должны жить содержательно и по возможности красиво", — объяснил свою позицию лектор.

Быков высказался и о возможных причинах нестандартного поведения Олега Сыромятникова.

"Я не знаю, поступил он так по причине своего глубокого знакомства с Достоевским и интереса к экзистенциальным (читай — пограничным) ситуациям. Поступил ли он так от растерянности, потому что, когда растеряешься, Бог вдохновляет тебя… Растерявшийся человек иногда делает интуитивно самый верный выбор. Безусловно, по плодам их узнаете их. Он, безусловно, спас тех студентов, которым повезло в тот момент находиться на его лекции", — считает писатель.

Дмитрий Быков

Писатель не одобрил поведение тех, кто осуждает преподавателя.

"Те, кто его осуждает, задают вопрос: "А представьте, что там находились бы ваши дети". Я был бы рад, что мои дети находятся под присмотром хорошего преподавателя", — заключил Дмитрий Львович.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.