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В "Одноклассниках" появилась функция перевода аудиосообщений в текст

Общество » Соцсети » Одноклассники

В соцсети "Одноклассники" появилась функция перевода аудиосообщений в текст. Конвертация происходит автоматически, поэтому пользователь может без прослушивания понять, о чём говорит его собеседник.

В "Одноклассниках" появилась функция перевода аудиосообщений в текст

Новый сервис работает на базе искусственного интеллекта. Он реализован с помощью технологии, разработанной программистами "Вконтакте". Теперь расшифровывать голосовые сообщения стало намного проще. Находясь в общественном транспорте или на совещании, пользователь может просто открыть его в текстовом формате.

  • Конвертация возможна как для полученных, так и для отправленных аудиописем на русском языке длительностью до 60 минут. При этом в списке чатов отображается именно текст, а не значок голосового сообщения. Также пользователи могут копировать распознанные предложения.

Как отмечают разработчики, на процесс конвертации обычно уходит около секунды. Нейросеть способна распознавать русскоязычную речь, в том числе разговорные выражения и заимствованную лексику. Аудиосообщение будет переведено в текст даже при низком качестве звука или нечёткой речи.

Новая функция доступна всем пользователям на последних версиях мобильного приложения "Одноклассники", а также в десктопном формате социальной сети.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Наталия Красовская
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