В соцсети "Одноклассники" появилась функция перевода аудиосообщений в текст. Конвертация происходит автоматически, поэтому пользователь может без прослушивания понять, о чём говорит его собеседник.
Новый сервис работает на базе искусственного интеллекта. Он реализован с помощью технологии, разработанной программистами "Вконтакте". Теперь расшифровывать голосовые сообщения стало намного проще. Находясь в общественном транспорте или на совещании, пользователь может просто открыть его в текстовом формате.
Как отмечают разработчики, на процесс конвертации обычно уходит около секунды. Нейросеть способна распознавать русскоязычную речь, в том числе разговорные выражения и заимствованную лексику. Аудиосообщение будет переведено в текст даже при низком качестве звука или нечёткой речи.
Новая функция доступна всем пользователям на последних версиях мобильного приложения "Одноклассники", а также в десктопном формате социальной сети.
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