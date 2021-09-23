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Эксперты развеяли миф о полезности употребления мухоморов

Общество

Среди россиян растет популярность употребления мухоморов. Многие люди уверены в пользе этих грибов. Эксперты развеяли этот миф.

Эксперты развеяли миф о полезности употребления мухоморов

Одним из самых известных популяризаторов приема мухоморов является актер Владимир Епифанцев. Он говорил, что благодаря этим грибам поборол наркотическую зависимость. Артист ведет блог на YouTube, в котором объясняет, как принимать грибы, а также делится своими ощущениями от употребления мухоморов.

По словам микробиолога Евгения Плисова, мухоморы содержат вещество мускарин, которое сильно стимулирует нервную систему. Однако люди, которые употребляют грибы для расширения сознания, могут спровоцировать развитие шизофрении.

"Это может стать триггером для развития такого интересного заболевания, как шизофрения", — сообщил Плисов в беседе с Телеканалом "360".

Эксперт считает, что для расширения сознания не обязательно есть мухоморы, поскольку есть много техник, ведущих к этому без использования каких-либо веществ.

Психиатр и нарколог Алексей Казанцев рассказал, что содержащийся в мухоморах псилоцибин вызывает галлюцинаторные переживания. То, что любители мухоморов называют расширением сознания, — это, по сути, обман восприятия, отметил он.

Специалист считает, что мухоморы могут стать пусковым механизмом к развитию психических заболеваний у людей, которые имеют предрасположенность к их возникновению.

"И тогда пациент станет не просто любителем мухоморов, но и пациентом психиатрических диспансеров", — подчеркнул Казанцев.

По словам психиатра, человеческий мозг не нуждается в расширении сознания, потому что и в трезвом состоянии хорошо работает. Он предупредил, что от приема галлюциногенных грибов могут наблюдаться такие последствия, как спутанность сознания, бредовые идеи, тревога, страх, депрессия.

По мнению Казанцева, прием мухоморов становятся популярным, потому что наступил век психостимуляторов — человек хочет быть активным и креативным, а не пребывать в заторможенном состоянии. Алкоголь такой эффект не дает, добавил он.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
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