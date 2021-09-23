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Надоело отвечать "за хохлов" - российский футболист судится с Фейсбук

Общество

Стремление к политкорректности администрации Фейсбука серьезно осложнило жизнь экс-игрока сборной России по футболу Дмитрия Хохлова. Настолько, что он даже вынужден был обратиться в суд с иском против соцсети.

Надоело отвечать "за хохлов" - российский футболист судится с Фейсбук

О перипетиях сложных взаимоотношений с американской корпорацией футболист рассказал изданию Октагон. Медиа.

По словам тренера волгоградского "Ротора", он "устал отвечать за хохлов".

"Проблема в том, что соцсеть трактует мою фамилию как пренебрежительное наименование украинцев. Меня, соответственно, блокируют. И я не могу пользоваться ни Инстаграмом, ни фейсбуком".

И всё бы ничего, но блокировка "прилетает" от соцсетей друзьям и знакомым Дмитрия Хохлова:

"Мне много людей много разговорили, что при любом упоминании моей фамилии, они попадают в бан на неделю", — сетует он, отмечая, что раньше проблем не было, а началось всё примерно с весны.

Теперь волгоградский тренер хочет не только "вернуть себе право на фамилию" в соцсетях, но и получить компенсацию за моральный вред, причинённый ему американкой политкорректностью.

Напомним, Фейсбук с 2015 года блокирует аккаунты пользователей — в основном русскоязычных, использующих слово "хохол". Администрация соцсети уверена, что оно сопоставимо с неполиткорректным словом "ниггер".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
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