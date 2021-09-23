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В ПФР рассказали, кому "добавят" к пенсии независимо от времени года

Общество

В Пенсионном фонде РФ рассказали, что повышение пенсии независимо от дат и праздников происходит автоматически тем, кто: 

В ПФР рассказали, кому "добавят" к пенсии независимо от времени года
  • достиг 80-летнего возраста
  • имеет стаж на Севере

В ведомстве отметили, что речь идёт о традиционном повышении выплат к первому октября. К примеру, пенсионерам, которым исполнилось 80 лет, начисляют надбавки в день рождения. 

"Самому пенсионеру при этом не надо ничего делать для получения надбавки – Пенсионный фонд автоматически устанавливает её по имеющимся данным", говорится на официальном сайте ПФР. 

Что же касается стажа на Севере, то дополнительные начисления производят по заявлению гражданина. После всех бюрократических "манипуляций" выплаты придут в начале следующего месяца. 

Ранее в Минтруде рассказали, насколько проиндексируют выплаты неработающим пенсионерам в 2022 году. По сообщению ведомства, "перерасчёт" проведут в рамках годовой инфляции, это примерно 5,9%. 

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Сколько ты будешь получать на пенсии? (Как узнать?)
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
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