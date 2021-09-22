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ВКонтакте запустила первое реалити-шоу о спасении животных

Общество

В соцсети Вконтакте запустили первое в истории рунета шоу о спасении животных. Данный проект разработан совместно с соцсетью и зоозащитным СМИ "КОТ". Сериал "СуперВет" призван показать жизнь ветеринарных врачей, их переживания и радость от спасения животных.

ВКонтакте запустила первое реалити-шоу о спасении животных

"Онлайн-реалити о спасении животных — это отличная возможность рассказать пользователям соцсети о важности работы ветврачей и обратить внимание на проблемы бездомных животных. Сериал также поможет хозяевам, с питомцами которых случилась беда, пережить трудные моменты", — цитирует РИА Новости слова руководителя направления Благотворительность ВКонтакте Екатерины Кочневой.

Сообщается, что первый эпизод сериала уже вышел в среду, 22 сентября, на платформе ВК, в частности, на официальной странице "КОТ”. Следующий выпуск планируется через две недели.

"Это проект о спасении и помощи животным. Также нам важно было затронуть и истории из приютов. Волонтеры ежедневно вызволяют из лап смерти сотни животных: находят в заброшенных подвалах, вытаскивают из-под колес автомобилей, выхаживают тех, кто пострадал от рук нерадивых хозяев", — рассказала шеф-редактор проекта "КОТ" Виктория Харламова.

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Автор: Алина Ибрагимова, Куратор: Наталия Красовская
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