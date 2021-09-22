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Политический советник оценил невозмутимость пермского профессора

Общество

Профессор Олег Сыромятников из Пермского университета, в котором 20 сентября Тимур Бекмансуров убил шесть человек, объяснил общественности, почему продолжил читать лекцию во время трагедии. По мнению преподавателя, таким образом он не дал студентам запаниковать. Однако они не оценили такой метод.

Политический советник оценил невозмутимость пермского профессора

Политический советник Сергей Маркелов в беседе с Pravda.Ru раскритиковал поведение профессора и его руководства, поскольку эти люди не соблюдали регламент на случай подобных ситуаций. Вместе с этим специалист рассказал, как нужно вести себя преподавателям и учащимся в ходе стрельбы в учебном заведении.

Что нужно делать

Эксперт перечислил следующие необходимые для выживания действия:

  • заблокировать вход в аудиторию;
  • локализоваться подальше от дверей и окон;
  • использовать заграждения;
  • спрятаться, например, под парту;
  • убрать с неё все предметы;
  • закрыть глаза.

"Самое главное правило — нападающего всегда привлекают неожиданные явления. Какие неожиданные? Это голова, живой человек, движение, реплика, звук. Человек, который принял решение убивать всё, что видит, реагирует на что? На необычности, потому что он понимает, что любая необычность ему создаёт опасность. Если ты замираешь, исчезаешь, растворяешься, убираешься с его линии горизонта, то есть ложишься на пол и так далее, то у тебя есть шанс на спасение. Это уже отработано миллионами ситуаций нападения на банки и так далее. Любые попытки поднять голову и сказать, что ты урод, я сейчас тебя порву, конечно, человек сразу подписывает себе приговор", — объяснил Сергей Маркелов.

Психология стрелка

Специалист объяснил, что спасение от "колумбайнеров" кроется в их понимании. Поступки стрелков направлены на агрессию. Люди могут привлечь её любым своим действием. Эксперт пояснил:

"Стрелок готов ко всему, что будет составлять ему угрозу и он не готов, когда кто-то ему мешает. Когда ты исчез, растворился, убрался из его горизонта, из визуального горизонта — всё, ты потерялся для него, он будет убивать только тех, кто двигается, тех, кто высовывается, тех, кто говорит какие-то слова, звуки и так далее".

"Пафос педагога неуместен"

По словам Сергея Маркелова, студенты поступили правильно, когда спрятались под парты. Профессору не стоило шутить на эту тему. В таких происшествиях педагоги должны демонстрировать физические действия, которые направлены на безопасность ребят в аудитории.

"Делать умный вид, конечно, нельзя было", — заключил политический советник.

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Интервью с преподавателем, которого обвинили в бездействии во время стрельбы в вузе в Перми
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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