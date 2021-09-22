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Совет зампреда ЦБ копить на старость самостоятельно назвали подлостью

Общество

Совет "копить на пенсию самостоятельно", данный зампредом Центробанка Сергеем Шевцовым россиянам, в Союзе пенсионеров России назвали "подлостью".

Совет зампреда ЦБ копить на старость самостоятельно назвали подлостью

По словам зампредседателя организации Людмилы Пискуновой, подобные заявления "не просто циничны", а по-настоящему "подлые" и могут исходить только от чиновника, абсолютно "потерявшего нюх" и не имеющего представления о жизни простых людей в стране:

"… тех людей, которые получают зарплату на уровне прожиточного минимума и считают копейки. Он, наверно, в магазины не ходит в отличие от нас всех", — высказалась Пискунова в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Общественница посоветовала чиновнику выйти из кабинета и посмотреть, как живут на самом деле — а не по бумагам — люди, многие из которых вообще "не надеются дожить до пенсии".

"Нюх у нас некоторые чиновники потеряли полностью. Абсолютно оторвались от действительности. Небожителями такими стали, что даже не считают нужным поинтересоваться, как же живут люди в стране.

Сегодня пенсионеры детям своим помогают, потому что зарплаты такие, что на них не прожить. А чиновник Центробанка, который должен развивать экономику, финансовую систему, об этом не знает. Он должен условия создавать, чтобы люди могли откладывать. А ты что сделал, чтобы люди смогли отложить? Кроме раздачи советов?"

Напомним, накануне Сергей Швецов, заместитель главы ЦБ поделился своими соображениями о необходимости для россиян копить на пенсию в течение жизни, потому что "помогать пенсионерам немножко поздно", да и нет такого правила в капитализме.

За подчинённого пришлось оправдываться и главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, которая высказала сожаление по поводу "крайне неудачной формулировки своего заместителя". Она заметила, что у большинства пенсионеров и людей предпенсионного возраста не было возможности сделать накопления на старость и именно государство должно "обеспечить для всех достойную пенсию".

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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