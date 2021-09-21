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Целуют свою совесть: политолог высказался об антибелом расизме в Европе

Общество

Известный адвокат-международник Валерий Ванин и политаналитик Дмитрий Журавлев полагают, что в США и Европе могут начаться расовые гражданские войны.

Целуют свою совесть: политолог высказался об антибелом расизме в Европе

Мнение экспертов связано с новостью о том, что британская оперная труппа English Touring Opera отказала в работе половине оркестра. При этом массовые увольнения связаны исключительно с белым цветом кожи.

"Подобные перегибы, которые на Западе именуют лояльностью к цветному населению, в США и Европе наблюдаются давно. В действительности это не что иное, как расизм в отношении белого населения. Ведь никто не слышал истории, когда черный джаз-банд принудительно разбавляли белыми исполнителями. Мы можем посочувствовать лишившимся работы белым музыкантам. Я бы посоветовал этим людям бороться за свои права, ведь никаких нареканий к их профессиональным качествам и трудовой дисциплине у их работодателя не было", — сказал Ванин изданию ФАН.

При этом адвокат отметил, что победа уволенных исполнителей в суде обеспечит защищенность и другим людям, которых лишили работы из-за их цвета кожи.

Политаналитик Журавлев назвал происходящее в Европе спецификой западной интеллигенции. По его мнению, белые обыватели капиталистического мира думают, целуют туфли чернокожим, но на самом деле они целуют свою совесть.

"В свое время европейцы и американцы в отношении черных наделали много зла. Потом случилась "цветная революция": темнокожие стали доминировать. Этому на Западе способствовали заинтересованные влиятельные люди. С помощью СМИ было создано необходимое общественное настроение. Смерть чернокожего преступника [Джорджа] Флойдаво время задержания его полицейскими — всего лишь повод, который был использован для грандиозной кампании по манипуляции массами. Организованное показное добровольно-принудительное покаяние белого населения Запада перед черным раскололо общество еще больше", — добавил Журавлев.

Напомним, что опубликованные данные Бюро переписи населения США показывают, что процент белых американцев сокращается быстрее, чем ожидали демографы, в то время как азиатские, латиноамериканские и другие категории — на подъеме.

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