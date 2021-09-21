Мишустин сообщил об автоматическом начислении пособий и выплат

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что с 2022 года все положенные россиянам выплаты будут осуществляться в автоматическом режиме.

Новая мера относится к пенсиям, компенсациям и пособиям по беременности, родам, временной нетрудоспособности. Также сюда относится единовременная выплата при рождении ребёнка. Для получения всех этих пособий не нужно будет писать заявление.

Благодаря этому нововведению процесс станет удобнее и проще, отметил председатель правительства.

По словам Мишустина, россиянам не нужно будет передавать какие-то данные работодателю и тратить "время на сбор справок, документов и ожидания в очередях".

Если сейчас при получении выплат от государства россиянам нужно предоставлять заявление и подтверждающие документы, то с 2022 года достаточно будет дать согласие на Госуслугах и написать реквизиты счёта.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.