Названы способы обезопасить ребёнка от кибертеррористов

С компьютеризацией и информатизацией человек получил не только новые возможности, но и новые угрозы. Особенно им подвержены дети. Психолог Роман Таланов объяснил, как понять, что они стали жертвой кибертерроризма, а также исправить ситуацию.

Признаки опасности

По словам специалиста, в первую очередь родителям необходимо обратить внимание на настроение, с которым ребёнок пользуется Сетью. Если он хмурый и агрессивный, то наверняка подвергся токсичному диалогу. Кроме того, дети могут получить травму от информации, которую случайно увидели.

Психолог объяснил, что влияние на детей извне можно заметить через изменения в поведении. Например, ребёнок перестал хорошо учиться и стал рассеянным. Также эксперт посоветовал расценить как звоночки отсутствие аппетита и плохой сон.

"Детская психика ранима: чтобы подтолкнуть отпрысков на нечто ужасное, не нужно много труда, достаточен любой шок или стресс, и психологическая картина разлетается вдребезги, словно мозаика", — подчеркнул Таланов в беседе с ФАН.

Способы решить проблему

Эксперт предложил поговорить с ребёнком, однако не превращать беседу в допрос. Можно спросить, как дела в школе, есть ли какая-то тревога. По словам Таланова, в случае агрессивной реакции на подобные вопросы необходимо обратиться к психологу. Вместе с этим важно, чтобы родители говорили о своей любви, а также хвалили и выражали готовность помочь. Кроме того, эксперт добавил, что можно посоветоваться со знакомыми, поскольку они могли сталкиваться с похожей проблемой.

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