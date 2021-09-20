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Пермский стрелок подробно рассказал, как хитростью получил оружие

Общество

18-летний студент Юридического факультета ПГНИУ Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском университете, подробно изложил, как ему удалось обвести психиатра вокруг пальца, чтобы получить разрешение на огнестрельное оружие.

Пермский стрелок подробно рассказал, как хитростью получил оружие

В данный момент Бекмансуров жив, он находится в больнице в тяжёлом состоянии. Стрелок не планировал остаться в живых, поэтому подробно изложил в предсмертной записке, как готовился к преступлению.

Бекмансуров объяснил, что заранее потренировался проходить тест на определение типа личности. О том, какой именно тест ему нужно пройти, злоумышленнику сообщили в психиатрической клинике заранее.

"После возвращения домой мне не составило труда найти этот тест, прочитать про критерии оценивания и пройти его пару десятков раз за выходные. Вернулся на приём через несколько дней, зная ответы на вопросы довольно быстро прошёл данных тест. Следующий тест который она мне дала, был тестом с визуальным изображением ситуаций, в котором нужно было написать свою реакцию на те или иные события, так уж совпало, что одной моей знакомой во время учёбы давали данный тест как домашнее задание и она скидывала его мне, поэтому и на него я знал ответы", — гласит письмо стрелка.

Бекмансуров признаёт, что психиатр на предварительном тестировании объяснила, что не доверяет его ответам, однако благодаря своей хитрости 18-летний парень сумел обмануть специалистов.

В итоге молодому человеку, задумавшему страшное, выдали справку об отсутствии противопоказаний к владению оружием.

После этого он успешно прошёл теоретический тест по безопасному обращению с оружием, а также без труда сдал экзамен по стрельбе. Следующим его шагом было приобретение оружия.

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Стрельба в Пермском университете, есть погибшие. Подробности расстрела студентов в Перми. Спецэфир
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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