Глава ЦИК предложила ввести недельные каникулы для выборов

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова выступила с инициативой ввести в октябре каникулярную неделю для проведения выборов.

По словам Памфиловой, всероссийская перепись населения пройдет в октябре, потому что этот месяц считается самым маломобильным. В конце октября в школах начинается каникулярная неделя, отметила она и предложила ввести недельный отдых в других учреждениях.

Ранее Памфилова заявила о рекордной кибератаке на сайт ЦИК. Она назвала ситуацию "катастрофой".

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