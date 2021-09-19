Ученый рассказал о неуязвимых перед коронавирусом людях

Профессор Петр Чумаков заявил, что люди, которые болеют простудой или ОРВИ, не могут подхватить COVID-19.

В беседе с URA. RU ученый рассказал, что человек, зараженный одним вирусом, не может инфицироваться другим вирусом из-за белка интерферона, который вырабатывается в организме. Это вещество "защищает организм от вторичного заражения".

Однако после простуды или ОРВИ у людей будет повышен риск заболеваемости коронавирусом. Организм, ослабленный первой инфекцией, не сможет защититься от другой. В таком случае COVID-19 может протекать в тяжелой форме, отметил Чумаков.

Ранее французские и лаосские ученые выяснили, что коронавирус имеет природное происхождение. Это еще одно доказательство того, что коронавирус SARS-CoV-2 появился естественным путем, а не в лаборатории.

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