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В октябре пенсионеры получат дополнительные выплаты

Общество

Эксперты рассказали, что пенсионеры могут рассчитывать на получение дополнительных выплат ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября.

В октябре пенсионеры получат дополнительные выплаты

По словам старшего аналитика "Альпари" Анны Бодровой, региональные власти делают ежегодные выплаты ко Дню пожилого человека. Федеральный центр не имеет к этому отношения, поэтому уровень такой помощи зависит от решения властей в регионах. В каждом субъекте РФ размер выплат разный. Для получения поддержки есть определенные условия: в одних регионах выплаты делаются людям, достигшим определенного возраста, в других — пожилым россиянам с инвалидностью, в третьих — помощь оказывается только тем, кто длительное время прожил в субъекте и работал на местных предприятиях, рассказал Бодрова в беседе с газетой "Московский комсомолец".

Также с 1 октября в России ожидается индексация военных пенсий на 3,7%. Кроме того, будут повышены оклады по воинским должностям и званиям. Данная мера распространяется на правоохранителей, сотрудников ФСИН, МЧС, а также тех, кто служил по контракту или по призыву.

Россияне старше 80 лет получат двойную пенсию в октябре.

 

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Повышение пенсий всем пенсионерам 1 октября 2021 год
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
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