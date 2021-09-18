Публика подметила странности в голосовании Путина

С электронным голосованием на сайте Госуслуг не всё было гладко. Многие столкнулись с ошибкой системы. Граждане, которые в попытках проголосовать с помощью умной техники, хорошо изучили хитрый электронный процесс, заметили, что Путин проголосовал каким-то особым способом.

Сайт Государственных услуг вывел из себя актёра Ивана Охлобыстина, который так и не справился с умной системой. Актёр признался, что боролся с сайтом даже ночью. В итоге измученный артист решил проголосовать в Instagram.

Действительно, граждане сетовали на то, что страницы долго загружались или отбрасывали пользователя назад. Есть мнение, что проблемы были связаны с голосованием бюджетников, которым нужно было поставить галочку как можно быстрее.

Голосование Владимира Путина, который исполнял свой гражданский долг электронно, назвали странным.

"Журналисты кремлевского пула показали, как Путин проголосовал на компьютере. Придирчивые зрители могут заметить, что электронное голосование проводится с помощью телефона или планшета. Без привязанного номера телефона в системе не зарегистрироваться. При этом, пресс-секретарь президента Песков совсем недавно говорил, что Путин не пользуется мобильной связью. Кстати, для того, чтобы увидеть надпись "Ваш голос учтен" вообще не нужно голосовать и регистрироваться", — пишет издание "Собеседник".

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