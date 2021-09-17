На сервис по наблюдению за онлайн-выборами совершили более ста атак

Специалистам столичного департамента информационных технологий в первый день голосования удалось отразить больше 100 DDоS-атак на сервис по наблюдению за онлайн-голосованием. Об этом сообщается в Telegram-канале Мосгоризбиркома.

Уточняется, что из-за этих атак статистика по электронному голосованию загружалась в сервис с опозданием. Однако службе поддержке удалось вернуть корректное отображение данных.

При этом запись голосов в блокчейн проходила без сбоев. За работой системы постоянно следят IT-специалисты и члены избирательных комиссий по дистанционному электронному голосованию. Все действия голосующих, записанные в блокчейн, также отображаются и на бумаге. Информация о них в зашифрованном виде печатается на специальных принтерах.

Ранее глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов рассказал, что на онлайн-голосовании приходится обрабатывать порядка 47 тысяч запросов в минуту.

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