Социолог раскритиковала выходной 31 декабря для россиян

В пятницу, 17 сентября, в Telegram-канале Кабинета министров сообщили, что граждане России не будут работать 31 декабря. Также прежними остались новогодние каникулы с первого по девятое января следующего года.

Социолог Анна Очкина, заведующая кафедрой методологии науки, социальных теорий и технологий в Пензенском государственном университете, объяснила журналистам Pravda.Ru, откуда у властей нашей страны такая щедрость, а также ответила, не слишком ли много дней придётся отдыхать россиянам.

"Это уже не первый раз, когда новогодние выходные 10 дней. Здесь по-разному можно рассуждать. Это очень хорошо для семей, где есть дети — школьники. Это, наконец, позволит родителям проводить новогодние выходные, новогодние каникулы с детьми. Но не надо забывать, что у нас очень много непрерывных производств, есть очень много мест, где людям не перепадают такие праздники. Сегодня только 17 сентября и уже объявили, что у нас будут большие выходные на Новый год и в мае в следующем году. Это такой явно предвыборный подарок", — объяснила социолог.

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