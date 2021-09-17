Собчак показала "красивый" вброс бюллетеней на выборах

Ксения Собчак продолжает стоять на страже честности выборов в Государственную думу. По совету председателя ЦИК Эллы Памфиловой, журналистка собирает все факты нарушений на избирательных участках. На этот раз отличились в Санкт-Петербурге. Там камеры зафиксировали вброс бюллетеней.

Ранее Ксения Анатольевна призвала россиян делиться всеми фактами, которые нарушают честность выборов в Госдуму.

Судя по всему, граждане вняли призыву журналистки и щедро делятся с ней вопиющим контентом.

В своём Telegram-канале "Кровавая барыня" Собчак опубликовала видео. На кадрах видно, что некий мужчина в медицинской маске и кепке кидает в избирательную урну пачку бюллетеней.

Стопка бумаг в его руках так велика, что с трудом протискивается в разрез урны. Пачка бумаг веером разлетается в прозрачной ёмкости.

"Красивое видео красивого вброса бюллетеней на избирательном участке №1794 в Питере. Мужчина в маске и кепке, таинственный и неузнаваемый, подходит к урне и засовывает туда пачку ваших голосов. Видео сняла бывшая кандидатка в Заксобрание Ирина Фатьянова", — сообщается в Telegram-канале команды Собчак "Осторожно, новости". "Оп!" — кратко прокомментировала "фокус" Ксения Анатольевна.

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