Путин подписал указ о выплате блокадникам по 50 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 50 тысяч рублей россиянам, которые награждены медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Житель блокадного Ленинграда".

Соответствующая инициатива распространяется на людей, которые постоянно проживают в РФ, Прибалтике, Приднестровье, а также в республиках Абхазия и Южная Осетия.

Лидер страны приурочил данную выплату к 80-летней годовщине открытия "Дороги жизни" (единственная транспортная магистраль через Ладожское озеро, по которой в блокадный Ленинград доставлялись продукты питания).

По словам президента, весь мир знает, как мужественно и стойко держались ленинградцы. Россия всегда будет помнить их подвиг, отметил Путин.

Глава государства поручил перечислить деньги вовремя и без волокиты

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