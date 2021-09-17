У министра обороны Шойгу родилась внучка

Дочь министра обороны Сергея Шойгу Ксения поделилась с подписчиками радостной новостью. 30-летняя женщина впервые стала мамой.

Дочь Сергея Шойгу Ксения с мужем

О прибавлении в семье Ксения рассказала в разделе сторис в Instagram.

Дочь Шойгу опубликовала серию снимков, отметив отца новорождённого малыша, фитнес-блогера Алексея Столярова.

"Теперь папа. Кто-то уже появился на свет", — написала Ксения.

Сам Алексей Столяров показал подписчикам фото из родильного дома и сообщил, что у них родилась дочка.

"Если что, девочка! @ksenia_shoigu и все девушки, вы просто великие! Люблю", — написал счастливый отец.

Ранее Ксения Шойгу поделилась в Instagram фотосессией, сделанной во время беременности.

"Время, когда параллельно с работой обдумываешь много других не менее важных планов и дел — для меня это новый функционал)) Спасибо за ваши советы и опыт! А @stoliarovaleksey — за ежедневную поддержку и заботу!" — написала она.

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