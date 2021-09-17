EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В "Одноклассниках" появилась нейросеть для борьбы с кликбейтом
Советник офиса Зеленского допустил возврат Донбасса военным путём
Путин предложил обновить кадры Шанхайской организации сотрудничества
Зеленский вручил Меркель орден за остановку "российского военного вторжения"
Моргенштерн назвал жену главной в своей семье
Киркорову подарили россыпь драгоценных камней в честь юбилея
Эксперт рассказал о причинах, толкающих осуждённых к побегу
Twitter ограничил доступ к профилю Мосгоризбиркома
В Совете Федерации прокомментировали удаление приложения "Навальный"

У министра обороны Шойгу родилась внучка

Общество

Дочь министра обороны Сергея Шойгу Ксения поделилась с подписчиками радостной новостью. 30-летняя женщина впервые стала мамой.

Дочь Сергея Шойгу Ксения с мужем
Дочь Сергея Шойгу Ксения с мужем

О прибавлении в семье Ксения рассказала в разделе сторис в Instagram.

Дочь Шойгу опубликовала серию снимков, отметив отца новорождённого малыша, фитнес-блогера Алексея Столярова.

"Теперь папа. Кто-то уже появился на свет", — написала Ксения.

Сам Алексей Столяров показал подписчикам фото из родильного дома и сообщил, что у них родилась дочка.

"Если что, девочка! @ksenia_shoigu и все девушки, вы просто великие! Люблю", — написал счастливый отец.

Ранее Ксения Шойгу поделилась в Instagram фотосессией, сделанной во время беременности.

"Время, когда параллельно с работой обдумываешь много других не менее важных планов и дел — для меня это новый функционал)) Спасибо за ваши советы и опыт! А @stoliarovaleksey — за ежедневную поддержку и заботу!" — написала она.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Дочь министра обороны Сергея Шойгу, Ксения Шойгу подтвердила свою беременность! Кто избранник?
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Моргенштерн назвал жену главной в своей семье
Киркорову подарили россыпь драгоценных камней в честь юбилея
Эксперт рассказал о причинах, толкающих осуждённых к побегу
Онкоцентр в Калининграде: история "Капсулы времени" от Антона Алиханова
Twitter ограничил доступ к профилю Мосгоризбиркома
В Совете Федерации прокомментировали удаление приложения "Навальный"
Инфоцентры для онлайн-голосования на выборах в Госдуму открыли в ДНР
Садальский увидел нелогичность выборов в Госдуму
На избирательном участке задержали помощника депутата от КПРФ
Почти 60% россиян положительно отзываются о работе Путина
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Захарова напомнила Франции о срыве контракта по вертолётоносцам "Мистраль"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала разрыв контракта между Австралией и Францией на создание подлодок, напомнив, что когда-то Париж поступил аналогично, аннулировав сделку с Россией на покупку вертолётоносцев "Мистраль".

Захарова напомнила Франции о срыве контракта по вертолётоносцам "Мистраль"
Чистая логика: Иосиф Дискин назвал имя того, кого Путин готовит "на своё место"
Политика. Новости и аналитика
Чистая логика: Иосиф Дискин назвал имя того, кого Путин готовит "на своё место"
Российский шоу-бизнес
Владимир Машков прокомментировал дебют Бузовой во МХАТе
Интересные Новости
Илон Маск отправил на орбиту девушку без ноги
Ирина Гусакова К чему приведёт раскол среди талибов* Ирина Гусакова Любовь Степушова Россия выиграла "битву вакцин" у Евросоюза Любовь Степушова Василий Амирджанов Путин признал поводы для критики всех представителей власти Василий Амирджанов
Политика. Новости и аналитика
Литва требует у России сократить добычу рыбы в Балтийском море
Политика. Новости и аналитика
В США считают Россию главной военной угрозой в ближайшие годы
Трамп: США не протянут трёх лет и перестанут существовать
Мир. Новости мира
Трамп: США не протянут трёх лет и перестанут существовать
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников