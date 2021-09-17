Эксперт рассказал о причинах, толкающих осуждённых к побегу

Накануне из исправительной колонии в городе Тюмень сбежал особо опасный преступник. Осужденный был приговорен к 23 годам тюрьмы за убийство с особой жестокостью. До освобождения преступнику оставалось отбыть еще 2 года. О том, что могло сподвигнуть осужденного к побегу рассказал вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

"Причин может быть масса. Бывает, что преступники сбегают вследствие того, что на них оказывается давление как со стороны других заключенных, так и сотрудников исправительного учреждения", — сообщил Иван Мельников в интервью Телеканала "360".

По словам экспертам, одной из распространенных причин является желание продолжить незаконную деятельность. В этой связи снова встает вопрос о необходимости использования электронных браслетов для заключенных.

С другой стороны, как сообщает Иван Мельников, надо разобраться, как колония допустила этот побег.

"Фиксировались случаи, когда во главе колонии-поселения становится человек, который работал в колонии строгого режима, и начинает устанавливать более жесткие порядки. Подобное положение дел также может подтолкнуть заключенных к побегу”, — сообщил Мельников.

Кроме того, по мнению эксперта, низкий уровень независимого общественного контроля также влияет на ситуацию с побегами.

"Если бы ОНК могли фиксировать нарушения прав заключенных, это тоже могло бы предотвращать такие ситуации", — отметил Мельников.

Сбежавшему из колонии преступнику к ранее назначенному сроку могут добавить еще 5 лет за побег. Также меры могут быть применены и к сотрудникам учреждения, откуда сбежал осужденный.

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