EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Путин предложил обновить кадры ШОС
Зеленский вручил Меркель орден за остановку "российского военного вторжения"
Моргенштерн назвал жену главной в своей семье
Киркорову подарили россыпь драгоценных камней в честь юбилея
Twitter ограничил доступ к профилю Мосгоризбиркома
В Совете Федерации прокомментировали удаление приложения "Навальный"
Инфоцентры для онлайн-голосования на выборах в Госдуму открыли в ДНР
На избирательном участке задержали помощника депутата от КПРФ
Почти 60% россиян положительно отзываются о работе Путина

Эксперт рассказал о причинах, толкающих осуждённых к побегу

Общество

Накануне из исправительной колонии в городе Тюмень сбежал особо опасный преступник. Осужденный был приговорен к 23 годам тюрьмы за убийство с особой жестокостью. До освобождения преступнику оставалось отбыть еще 2 года. О том, что могло сподвигнуть осужденного к побегу рассказал вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Эксперт рассказал о причинах, толкающих осуждённых к побегу

"Причин может быть масса. Бывает, что преступники сбегают вследствие того, что на них оказывается давление как со стороны других заключенных, так и сотрудников исправительного учреждения", — сообщил Иван Мельников в интервью Телеканала "360".

По словам экспертам, одной из распространенных причин является желание продолжить незаконную деятельность. В этой связи снова встает вопрос о необходимости использования электронных браслетов для заключенных.

С другой стороны, как сообщает Иван Мельников, надо разобраться, как колония допустила этот побег.

"Фиксировались случаи, когда во главе колонии-поселения становится человек, который работал в колонии строгого режима, и начинает устанавливать более жесткие порядки. Подобное положение дел также может подтолкнуть заключенных к побегу”, — сообщил Мельников.

Кроме того, по мнению эксперта, низкий уровень независимого общественного контроля также влияет на ситуацию с побегами.

"Если бы ОНК могли фиксировать нарушения прав заключенных, это тоже могло бы предотвращать такие ситуации", — отметил Мельников.

Сбежавшему из колонии преступнику к ранее назначенному сроку могут добавить еще 5 лет за побег. Также меры могут быть применены и к сотрудникам учреждения, откуда сбежал осужденный.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Тайны Владимирского централа
Автор: Алина Ибрагимова, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Моргенштерн назвал жену главной в своей семье
Киркорову подарили россыпь драгоценных камней в честь юбилея
Эксперт рассказал о причинах, толкающих осуждённых к побегу
Онкоцентр в Калининграде: история "Капсулы времени" от Антона Алиханова
Twitter ограничил доступ к профилю Мосгоризбиркома
В Совете Федерации прокомментировали удаление приложения "Навальный"
Инфоцентры для онлайн-голосования на выборах в Госдуму открыли в ДНР
Садальский увидел нелогичность выборов в Госдуму
На избирательном участке задержали помощника депутата от КПРФ
Почти 60% россиян положительно отзываются о работе Путина
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Захарова напомнила Франции о срыве контракта по вертолётоносцам "Мистраль"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала разрыв контракта между Австралией и Францией на создание подлодок, напомнив, что когда-то Париж поступил аналогично, аннулировав сделку с Россией на покупку вертолётоносцев "Мистраль".

Захарова напомнила Франции о срыве контракта по вертолётоносцам "Мистраль"
Чистая логика: Иосиф Дискин назвал имя того, кого Путин готовит "на своё место"
Политика. Новости и аналитика
Чистая логика: Иосиф Дискин назвал имя того, кого Путин готовит "на своё место"
Российский шоу-бизнес
Владимир Машков прокомментировал дебют Бузовой во МХАТе
Интересные Новости
Илон Маск отправил на орбиту девушку без ноги
Ирина Гусакова К чему приведёт раскол среди талибов* Ирина Гусакова Любовь Степушова Россия выиграла "битву вакцин" у Евросоюза Любовь Степушова Василий Амирджанов Путин признал поводы для критики всех представителей власти Василий Амирджанов
Политика. Новости и аналитика
Литва требует у России сократить добычу рыбы в Балтийском море
Политика. Новости и аналитика
В США считают Россию главной военной угрозой в ближайшие годы
Трамп: США не протянут трёх лет и перестанут существовать
Мир. Новости мира
Трамп: США не протянут трёх лет и перестанут существовать
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников