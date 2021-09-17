Садальский увидел нелогичность выборов в Госдуму

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" Стас Садальский обратил внимание на странную особенность наступивших выборов.

Станислав Садальский написал в своём Instagram-аккаунте пост, в котором подмечает алогичность современных выборов.

Актёр считает, что россияне уже не склонны видеть противоречия, так как привыкли к ним.

"Уже с пятницы 17 сентября россияне смогут проголосовать на выборах, которые проходят в единый день голосования — 19 сентября. Если кто-то заметил некую нелогичность этой фразы, то, видимо, он давно не живет в России. У нас всё примерно", — написал Садальский в своём микроблоге.

Свой пост артист сопроводил интернет-мемом. На фото — кадр из фильма "Бриллиантовая рука". Между актрисой Ниной Гребешковой, держащей в руках пачку денег, и актёром Юрием Никулиным происходит забавная беседа:

— Это твоё? — Моё. — Откуда?! — Путин перед выборами дал, — гласит диалог.

Подписчики объяснили, откуда у россиян такое невнимание к деталям.

"Мы уже давно живём в театре абсурда, поэтому многие люди такие мелочи даже не замечают", — поделились своим мнением фолловеры.

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