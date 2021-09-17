Блогерша разозлила подписчиков, показав лайфхак для мытья посуды

Популярная австралийская блогерша Каролина Макколи опубликовала в Instagram видеоролик, в котором рассказала о лайфхаке для мытья посуды. Подписчикам не понравился новый совет. Они обвинили девушку в распространении "вредной" информации.

Макколи порекомендовала перед включением посудомоечной машины положить в неё смятый кусок фольги. После этого, по её словам, нужно в обычном режиме запустить механизм. Блогерша уверяет, что результат приятно удивит хозяек, ведь все тарелки и кружки будут сиять блеском.

Однако в комментариях пользователи раскритиковали такой способ мытья посуды, назвав его вредным, ведь алюминий негативно сказывается на человеческом здоровье.

"Это какая-то ерунда! Зачем ты врёшь", — с такими словами набросились подписчики на молодую девушку.

Вместе с тем пост с новым методом мытья посуды стал вирусным в соцсетях. Некоторые хозяйки попробовали его применить, однако практически все сообщили, что не увидели какого-либо эффекта.

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