Более 2 млн москвичей примут участие в дистанционном голосовании

Как сообщает руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов, всего в Москве в списках избирателей 7 587 000 человек, из них порядка 100 000 — иногородние и проголосуют по системе "Мобильный избиратель". 3 640 человек отдадут свой голос, посетив избирательные участки.

"На электронное голосование было подано 2 356 113 заявлений, но порядка 220 000 было заявлений двойных и тройных. То есть люди подавали через портал "Госуслуги", им не приходил ответ, они шли на портал mos. ru. После проверки мы выявили, что уникальных заявлений было 2 139 030. В результате многоступенчатой проверки в ЦИК и других ведомствах в итоговый список пользователей, которые смогут проголосовать онлайн, вошли 2 014 765 человек", — отметил Алексей Венедиктов.

Все заявки, поданные на электронное голосование, прошли многоступенчатую проверку, чтобы избежать некорректных данных и двойного голосования. Также онлайн-избиратели исключены из списков на избирательных участках.

"Среди тех, кто зарегистрировался, у нас есть один космонавт, он подал заявку с Международной космической станции, один полярник, который собирается голосовать из Антарктиды, еще один — с ледокола в Баренцевом море и др. То есть география участников очень широкая — в этом и преимущество онлайн-голосования — участвовать можно из любой точки земного шара, где есть интернет", — отметил глава штаба.

Стоит отметить, что 124 256 заявок отклонили, поскольку заявления поступали и от подростков, и от людей, у которых временная, а не постоянная регистрация в Москве. Кому-то отказали по причине того, что не совпали поданные сведения с информацией в федеральных базах данных.

Все, получившие отказ на онлайн-голосование, смогут проявить свою гражданскую позицию, посетив участок по месту проживания.

Также сегодня все избиратели, подавшие заявку на дистанционное голосование, получат итоговое уведомление о том, смогут ли они проголосовать онлайн. Информация поступит на электронную почту либо в смс, также можно проверить статус в личном кабинете на mos. ru.

Желающие следить за ходом онлайн-голосования могут зайти на специальную страницу: observer.mos.ru/all/, это доступ к блокчейну, где отображается вся информация в зашифрованном виде.

За ходом дистанционного голосования будут следить наблюдатели и члены трех УИК. У комиссий будут в арсенале все инструменты, чтобы контролировать ход голосования. Помимо этого, в онлайн-системе комиссий будут фиксироваться обращения на горячую линию, если же у кого-то возникнут технические сложности во время голосования.

Электронное голосование в Москве начнется 17 сентября в 8:00 и продлится до 19 сентября 20:00. Отдать свой голос можно в личном кабинете на mos. ru. У пользователей, которые получат цифровой бюллетень 19 сентября в 19:59, будет ровно 15 минут, чтобы сделать свой выбор и выйти из системы.