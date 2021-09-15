Ну всё, хана теперь: учитель объяснил, можно ли школьникам нарушать дресс-код

Седьмого сентября восьмиклассник из Курской области рассказал, как ему директор школы порвал мочку уха и закричал "ходишь как п*****с". В Иркутской области в этом же месяце школьника не пустили на занятия, потому что он пришёл с хвостиком. Также с ребёнком побеседовал психолог, после чего мальчик узнал о существовании транссексуалов.

Журналисты Pravda.Ru обсудили эти случаи с учителем истории Андреем Лукутиным, победителем Всероссийского и городского конкурсов "Учитель года" в 2004 году. Педагог рассказал, нормально ли подобное поведение со стороны работников учебного заведения, а также ответил, можно ли детям приходить в школу с серёжками и хвостиками.

Частные случаи

По словам учителя, такие суровые нравы существуют далеко не во всех школах нашей страны. В Советском Союзе даже девочкам нельзя было носить серьги, а мальчики ходили с короткими волосами, как в армии, но сейчас ситуация другая. Педагог поделился своим мнением:

"Если в школе есть школьный уклад, я бы так сказал, есть определённые правила общежития, то на такие вещи обращают очень мало внимания. Там обращают внимание больше на то, каким образом дети развиваются, воспитываются, получают какие-то знания, всё-всё остальное. Вот об этом бы говорить. А то, что кто-то там не пустил в школу и выдернул вот это, это вопрос к культуре тех, кто это делает".

Нормальная история

Андрей Лукутин убеждён, что вопрос с дресс-кодом можно решить через диалог. По мнению учителя, дети выпендриваются и должны выпендриваться до окончания школы. Самое главное, чтобы изменения во внешности не мешали ребёнку учиться.

"Это всё пройдёт. Это нормальная история", — прокомментировал специалист самовыражение подростков через зелёные волосы или другие экстравагантные способы.

"Профессиональный" психолог

Эксперт не одобрил поведение сотрудников школы. По мнению педагога, таких людей нельзя назвать профессионалами. Им не стоило осуждать детей за их внешний вид, рассказывать о транссексуалах.

"Даже если им чего-то не нравится, особенно люди, которые работают психологами, они на то и психологи для того, чтобы понять маленьких детей. Когда начинают говорить о том, что ты такой-сякой, разве это профессионализм? Конечно, нет. Профессиональные люди разрулили бы эту ситуацию, даже не придали бы этому значение. И даже если бы решили поговорить с пацаном, то это бы не выделилось в какое-то обсуждение, которое длится уже пять дней. Пришёл с хвостиком — всё, хана российскому образованию", — заключил Андрей Лукутин.

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