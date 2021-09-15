Эксперт поделился методами выжить во время встречи с медведем: "Курить и петь"

Ежегодно в нашей стране из-за медведей погибает 10-15 человек. Главный редактор портала "Охотники.ру" Александр Лисицын поделился способами, благодаря которым человек может спастись от хозяина леса.

Эксперт перечислил действия, при которых есть шанс выжить после встречи с диким зверем:

орать;

громко петь;

курить сигареты;

держаться как можно дальше от медвежат.

Специалист подчеркнул, что не пропагандирует курение. По словам Александра Лисицына, медведь боится дыма и запаха сигарет.

"Если зверь сыт, то он сам будет избегать встречи с человеком. Чаще всего к людям выходят молодые и дурные звери", — добавил эксперт в эфире "Радио 1".

Также специалист подчеркнул, что если медведь находится близко, нельзя убегать, потому что он — хищник, который вспомнит об этом во время погони. В Сахалинской области мужчину чуть не убил этот зверь: разодрал ноги и руки, но жертва притворилась мёртвой, из-за чего он просто ушёл.

Александр Лисицын посоветовал закрываться дома и звонить в МЧС, если во дворе оказался медведь.

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