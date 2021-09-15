Учёные нашли в чае 500 неизвестных потенциально опасных продуктов

Авторы статьи, опубликованной в журнале Environmental Science & Technology, нашли в заваренном чае около 500 соединений, которые могут взаимодействовать с хлором, содержащимся в водопроводной воде, и образовывать новые, пока неизвестные и потенциально вредные для здоровья соединения.

Чай является вторым по потреблению напитком в мире. Первое место занимает питьевая вода. Учёные подробно изучили состав чайного листа, поэтому не сомневаются в пользе чая, однако упускают из вида свойства воды, которая является главным компонентом чайного напитка.

Когда люди используют для заваривания чая водопроводную воду, то хлор, используемый для дезинфекции жидкости, способен взаимодействовать с соединениями чая и образовывать так называемые побочные продукты дезинфекции (ППД). Многие из них в больших концентрациях представляют опасность для здоровья человека.

В чае содержится около 500 соединений (среди которых кофеин, полифенолы, аминокислоты и т. д.), которые при реакции с хлором образуют ППД. Некоторые из них могут повышать риск развития рака или вызывать осложнения при беременности и родах.

После проведённых исследований учёные выяснили, что в чае примерно вдвое больше ППД, чем в исходной водопроводной воде.

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