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Учёные нашли в чае 500 неизвестных потенциально опасных продуктов

Общество

Авторы статьи, опубликованной в журнале Environmental Science & Technology, нашли в заваренном чае около 500 соединений, которые могут взаимодействовать с хлором, содержащимся в водопроводной воде, и образовывать новые, пока неизвестные и потенциально вредные для здоровья соединения.

Учёные нашли в чае 500 неизвестных потенциально опасных продуктов

Чай является вторым по потреблению напитком в мире. Первое место занимает питьевая вода. Учёные подробно изучили состав чайного листа, поэтому не сомневаются в пользе чая, однако упускают из вида свойства воды, которая является главным компонентом чайного напитка.

Когда люди используют для заваривания чая водопроводную воду, то хлор, используемый для дезинфекции жидкости, способен взаимодействовать с соединениями чая и образовывать так называемые побочные продукты дезинфекции (ППД). Многие из них в больших концентрациях представляют опасность для здоровья человека.

В чае содержится около 500 соединений (среди которых кофеин, полифенолы, аминокислоты и т. д.), которые при реакции с хлором образуют ППД. Некоторые из них могут повышать риск развития рака или вызывать осложнения при беременности и родах.

После проведённых исследований учёные выяснили, что в чае примерно вдвое больше ППД, чем в исходной водопроводной воде.

 

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Чай: полезно или вредно? Жить здорово! 05.02.2018
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
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