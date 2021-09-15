Блогер Михаил Лидин оскорбил Коран и Библию ради хайпа

Блогеры стали неотъемлемой частью современного мира. Быть блогером модно и выгодно. Ради хайпа и популярности многие из них готовы на все, ведь это напрямую зависит от финансового благополучия. Не редко, блогеры поднимают противоречивые темы, чтобы вокруг них возникли споры и разногласия, что даст больше комментариев для попадания в тренды.

Одним из ярких примеров является российский блогер Михаил Лидин, который ради хайпа решил снять "разоблачительные" видео по религиям, заранее зная, что это повлечет за собой всплеск эмоций у верующих людей. Но, видимо, блогер относится к тому типу людей, которые ради достижения цели готовы на все.

Одним из самых скандальных видео на его YouTube канале оказался ролик под названием "Ищем научные чудеса и ошибки в Коране", вызвавший всплеск эмоций у русскоязычных мусульман. В нем автор пытается донести, что для многих священная книга доносит до людей неправдивые сведения. Поверхностный анализ и полное отсутствие знаний в арабских языках, без каких либо ссылок на первоисточники, позволили Лидину сделать выводы, что Коран — это обман. Очевидно, что блогер подгонял нужные доводы, чтобы донести до своих зрителей именно этот вывод, так как обратный произвел бы не такой эффект. На данный момент этот ролик посмотрели практически 400 тысяч человек, в основном это люди молодого возраста.

Не стоит удивляться, что в комментариях начались споры на тему вероисповеданий, а люди начали грубить друг другу, доказывая свою правду. На это Михаил Лидин и рассчитывал. Возможно, он даже не против, чтобы ему предъявили обвинения в оскорблении чувств верующих, ведь это только добавит ему популярности в будущем. Чувства людей для нынешних блогеров конвертируются в большие просмотры и, как следствие, в большие заработки. Михаил Лидин не исключение.

Раньше Михаил Лидин специализировался на разоблачении участников шоу "Битва экстрасенсов”, но позже перешел на религиозные темы. Лидин уже успел поспорить с Библией, опровергнуть воскресение Христа и затронул много других христианских тем, чтобы затронуть за живое верующих людей.

Примечательно, что в комментариях под видео про Коран Михаила Лидина поддерживают молодые люди, не имеющие ничего общего с мусульманским миром. Именно так и рождаются конфликты на религиозной почве, которые на протяжении веков приводят к печальным последствиям во всем мире.

Живя в многоконфессиональном государстве, каждый гражданин должен понимать угрозу, которую могут нести его поступки для общества. На видео Михаила Лидина, к сожалению, этого нет. Мало того, это больше похоже на искусственное создание конфликта между людьми разных религий и пропаганду среди несовершеннолетних, которые составляют львиную долю подписчиков Михаила.